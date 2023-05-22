الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في 3 جناة وطريقة حل مشكلة “غير مؤهل” في حساب المواطن
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أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في 3 جناة وطريقة حل مشكلة “غير مؤهل” في حساب المواطن

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في 3 جناة وطريقة حل مشكلة “غير مؤهل” في حساب المواطن

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في 3 جناة وطريقة حل مشكلة “غير مؤهل” في حساب المواطن
٠٩:٥٨:١٢ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

توجيه مهم من حساب المواطن لحل مشكلة “غير مؤهل”

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكاوى بعض المستفيدين لحل مشكلة غير مؤهل.. المزيد هنا

إعفاء أقارب الشهداء من المقابل المالي لتصنيف الممارسين الصحيين

تضمن النظام الجديد للائحة التصنيف والتسجيل المهني إعفاء الممارسين الصحيين من أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى من المقابل المالي.. المزيد هنا

من الثلاثاء للخميس.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.. المزيد هنا

فيديو يوثق ضربة استباقية لقوات الأمن ضد أحد مروجي المخدرات بجدة

وثق مقطع فيديو، لحظة القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بعد ضبطه في وضع مشتبه به داخل برحه بجدة.. المزيد هنا

يدعمون التنظيمات الإرهابية.. تنفيذ حكم الشرع تعزيرًا بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

بالحديثة.. الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون و 77 كجم من الحشيش عبر منفذي الوديعة والحديثة والقبض على مستقبليها وعددهم 6 أشخاص.. المزيد هنا

خبر سعيد من قطار الحرمين حول قيمة التذاكر

أعلن قطار الحرمين السريع عن خفض في قيمة التذاكر يصل إلى 50 في المائة.. المزيد هنا

سيارة تصدم 3 أطفال في جازان.. وفيديو يكشف مصيرهم

نجا ثلاثة أطفال من الموت دهسًا بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة، في منطقة جازان.. المزيد هنا

مواطن يرغب في السفر لدول الخليج وعليه مخالفات مرورية.. توضيح هام من “الجوازات”

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن المخالفات المرورية ومدى تأثيرها على السفر من عدمه… المزيد هنا

توضيح مهم من “سكني” حول أسباب تعذّر الحجز في مخطط روضة النعيم

أصدر برنامج الدعم “سكني”، توضيحًا مهمًا، اليوم الاثنين، حول أسباب تعذر الحجز في مخطط روضة النعيم.. المزيد هنا

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