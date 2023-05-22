خطوات التقدّم بطلب احتساب “القيمة المضافة” على هامش الربح من بيع السيارات

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الإثنين، بالتفصيل، خطوات التقدم بطلب احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح من بيع السيارات المستعملة المؤهلة.

هامش الربح من بيع السيارات

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خطوات التقدم بطلب احتساب القيمة المضافة على هامش الربح من بيع السيارات المستعملة المؤهلة كالتالي:

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– الدخول على الخدمة عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

– تعبئة نموذج التقديم

– مراجعة واعتماد الطلب من قبل الهيئة

– الإشعار بالموافقة

– البدء باستخدام طريقة هامش الربح سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2023.

المستهدف من الخدمة

وأشارت الهيئة ، إلى أن طريقة هامش الربح، تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلة لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة.

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