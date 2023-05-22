الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
خطوات التقدّم بطلب احتساب “القيمة المضافة” على هامش الربح من بيع السيارات
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خطوات التقدّم بطلب احتساب “القيمة المضافة” على هامش الربح من بيع السيارات

خطوات التقدّم بطلب احتساب “القيمة المضافة” على هامش الربح من بيع السيارات

خطوات التقدّم بطلب احتساب “القيمة المضافة” على هامش الربح من بيع السيارات
٠٩:٤٢:٢٩ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الإثنين، بالتفصيل، خطوات التقدم بطلب احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح من بيع السيارات المستعملة المؤهلة.

هامش الربح من بيع السيارات

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خطوات التقدم بطلب احتساب القيمة المضافة على هامش الربح من بيع السيارات المستعملة المؤهلة كالتالي:

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– الدخول على الخدمة عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

– تعبئة نموذج التقديم

– مراجعة واعتماد الطلب من قبل الهيئة

– الإشعار بالموافقة

– البدء باستخدام طريقة هامش الربح سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2023.

المستهدف من الخدمة

وأشارت الهيئة ، إلى أن طريقة هامش الربح، تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلة لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة.

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الكلمات الدلالية:
بيع السيارات ضريبة القيمة المضافة هامش الربح هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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