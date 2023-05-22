هاتف Realme Narzo N53 أحدث إصدارات ريلمي.. المواصفات والسعر

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كشفت شركة ريلمي Realme الصينية للتكنولوجيا عن هاتفها الجديد والمتميز Realme Narzo N53 موضحة مواصفاته وسعره.

شاشة فائقة

ويزن Realme Narzo N53 حوالي 128 جرامًا ويأتي بسماكة 7.5 ملم، شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمعدل تردد قدره 90 هرتز، ومعدل سطوع قدره 450 شمعة.

ويأتي الهاتف بشاشة بمقاس 6.74 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 وكثافة قدرها 390 بكسلًا في البوصة.

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ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية (واي فاي أي سي) Wi-Fi ac، كما يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، بالإضافة إلى منفذ (يو إس بي-سي 2.0) USB-C 2.0.

تقنية الشحن السريع

ويحتوي (ريلمي نارزو إن53) على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا مع إمكانية شحن البطارية بنسبة 50 في المئة في غضون 31 دقيقة فقط.

ويمتاز الهاتف بأنه ثالث هاتف من شركة ريلمي مع ميزة (الكبسولة المصغرة) Mini Capsule التي تشبه ميزة (الجزيرة الحركية) Dynamic Island في هواتف آيفون التي تعرض الإشعارات، وحالة البطارية، واستخدام البيانات، والخطوات اليومية على جانبي قطع الكاميرا الأمامية، حسب “sawtbairut”.

أسعار الهاتف الجديد

وسيتوفر هاتف (ريلمي نارزو إن53) الجديد باللونين الأسود والذهبي، وذلك بسعر يعادل 109 دولارات أمريكية لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 133 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت.