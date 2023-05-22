يمتلك مزرعة تضم 16 حيوانًا مفترسًا.. فارق الحياة بنهاية تفوق الوصف

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لم يتوقع صاحب مزرعة تضم حيوانات مفترسة أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المروعة.

مالك مزرعة لحيوانات مفترسة:

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فقد لقي مالك مزرعة تضم حوالي 16 حيوانا مفترسا حتفه بعد أن تعرض لهجوم شرس من قبل أسد ولبؤة.

وأوضحت الصحيفة أن الواقعة قد حدثت في بلدة سلوفاكية صغيرة تدعى كيسوكي نوفي ميستو، و أن الشرطة لم تعثر سوى على بقايا صغيرة من جسد صاحب المزرعة.

ونقلت عن المتحدثة باسم شرطة المنطقة قولها: “تلقينا بلاغًا يفيد بأن الرجل لم يعد إلى منزله بعد أن توجه إلى مزرعته التي تضم تلك الحيوانات المفترسة”.

وتابعت في حديثها : “تم إرسال جميع القوات والوسائل المتاحة على الفور إلى المزرعة لغرض تأمين المكان بشكل مناسب، وهناك عثرنا على بقايا جثة الرجل، وسوف يتم تحديد السبب الدقيق للوفاة”.

يذكر أنه قد جرى فحص مرزعة صاحب الحيوانات المفترسة في عام 2021، من قبل إدارة الدولة للطب البيطري والأغذية .

وقد جرى وقتها تغريمه حوالي 2163 ألف دولار، دون أن تتضح أسباب فرض تلك الغرامة.

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