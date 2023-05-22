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وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية للعمل في مطارات المملكة

وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية للعمل في مطارات المملكة

وظائف شاغرة بشركة الخدمات الأرضية للعمل في مطارات المملكة
٠٩:٠١:٣١ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية فأعلى) بمجال خدمة العملاء، للعمل في (مطارات المملكة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثل خدمات العملاء.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.
2- لا تشترط خبرة.
3- مهارات التواصل.
4- اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

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الأدوار والمسؤوليات:

1- تقديم خدمات العملاء المباشرة، بما في ذلك تسجيل الوصول، وتخصيص المقاعد، وفحص الأمتعة، ونحوه.

2- مساعدة الركاب حسب الحاجة من خلال إجراءات الوصول وتسجيل الوصول بما في ذلك دعم الركاب ذوي المتطلبات الخاصة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/11/02هـ الموافق 2023/05/22م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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