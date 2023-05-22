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تهور شاب وسط السيول.. والنتيجة كارثية (فيديو)
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تهور شاب وسط السيول.. والنتيجة كارثية (فيديو)

تهور شاب وسط السيول.. والنتيجة كارثية (فيديو)

تهور شاب وسط السيول.. والنتيجة كارثية (فيديو)
٠٧:٢٧:٥٥ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، تهور شاب واقتحامه أحد السيول بسيارته، معرضا حياته للخطر، في إحدى مناطق المملكة.

شاب متهور يقتحم السيل

وظهر الشاب يقتحم سيل بمركبته، حيث حاول عبور السيل للتباهي والتفاخر، وفجأة سقطت المركبة في إحدى الحفر المملوءة بمياه السيل.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على مركز الشفا بالطائف في منقطة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على مركز الشفا بالطائف، خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

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الكلمات الدلالية:
السيل السيول شاب متهور شاب يقتحم السيل

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