فوائد مذهلة للماء الساخن.. تعرف على أفضل الأوقات لشربه؟

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لا توجد متعة للماء الساخن أو مذاق جيد ومحبب لدى الكثير من الأشخاص عند شربه، ولكن لا يجب أن يكون هذا سببًا للحرمان من الفوائد التي تعود على الجسم من شربه.

أفضل الأوقات لشرب الماء الساخن:

وحتى يصبح الماء الساخن أكثر فائدة، ينصح بتناوله في هذه الأوقات:

1-على الريق: بدلًا من شرب القهوة ، وذلك للحصول على فوائده على مدار اليوم.

2- قبل النوم مباشرة: ينصح بالحصول على كوب ماء ساخن قبل النوم ليساعد في الشعور بالاسترخاء والراحة.

3- بعد ممارسة الرياضة: حيث يساعد في تجديد الفيتامينات والمعادن بالجسم وترطيب الجسم.

فوائد شرب الماء الساخن:

1-المساعدة في الهضم

من فوائد شرب الماء الساخن تنشيط الجهاز الهضمي، حيث يتحرك الماء من خلال الأمعاء والمعدة ليحتفظ الجهاز الهضمي برطوبته وقدرته على التخلص من النفايات.

2- تخفيف احتقان الأنف: عندما يكون الماء ساخنًا، سوف يتصاعد منه البخار الذي يساعد على تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وتقليل الشعور بالصداع الذي تسببه.

3- تخفيف الإمساك: من فوائد شرب الماء الساخن دوره في انكماش الأمعاء، وسهولة التخلص من النفايات القديمة الموجودة بها والتي يصعب خروجها من الجسم.

4- الحفاظ على رطوبة الجسم: سواء تقوم بشرب الماء بارد أو ساخن، فسوف يؤدي نفس النتيجة في ترطيب الجسم، ولكن الماء الساخن سيكون أكثر فائدة.

5- المساعدة في فقدان الوزن، حيث في تحفيز عمليات الأيض بالجسم والتي تساعد في حرق الدهون بصورة أفضل.

6- تقليل الشعور بالتوتر: بسبب فوائد شرب الماء الساخن في تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي، فإنه يخفف الشعور بالقلق والتوتر.

كما أن شرب الماء الدافيء قبل النوم قد يساهم في الشعور بالإسترخاء والاستعداد لنوم مريح وصحي.

7- تقليل السموم بالجسم: يقوم برفع درجة حرارة الجسم الداخلية بشكل مؤقت وتنشيط نظام الغدد الصماء في الجسم، ليبدأ في التعرق.

8 – نمو الشعر: يقوم الماء الساخن بتعزيز النهايات العصبية في جذور الشعر، مما يجعلها تنشط وتنمو بشكل أفضل.

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