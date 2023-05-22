الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
العنصرية مستمرة.. فرنسا تلاحق الطلاب المسلمين بسبب إجازة عيد الفطر
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العنصرية مستمرة.. فرنسا تلاحق الطلاب المسلمين بسبب إجازة عيد الفطر

العنصرية مستمرة.. فرنسا تلاحق الطلاب المسلمين بسبب إجازة عيد الفطر

العنصرية مستمرة.. فرنسا تلاحق الطلاب المسلمين بسبب إجازة عيد الفطر
٠٨:٠٩:٤٠ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرحت الوزيرة الفرنسية المكلفة لشؤون المواطنة، سونيا باكيس، بأن: “وزارة الداخلية تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي”.

تعقب الطلاب المسلمين

وفي الوقت نفسه، طلبت وزارة الداخلية الفرنسية، من بعض المؤسسات التعليمية إجراء تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر.

وفي أكاديمية تولوز، جنوبي غرب فرنسا، طلبت الشرطة من رؤساء الإدارات التعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا في يوم عيد الفطر، حسب “الرياض”.

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إجراء تحقيق

من جهته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”، مشددا على ضرورة إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطيين”.

كما عبر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من هذه المبادرة من جانب الشرطة، وبعضهم مثل النائب الاشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس تحدث عن: “إعداد ملفات شخصية في كل أنحاء المدينة”.

وقالت منظمة فرنسية مكافحة للعنصرية إن طلب الشرطة: “يثير صدمة بشكل خاص لأنها يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية”.

الكلمات الدلالية:
عيد الفطر فرنسا ملاحقة الطلاب المسلمين وزارة الداخلية الفرنسية

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