لن تتوقع ما يفعله “الاحتباس الحراري” في مدة النوم بـ 68 دولة

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يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تآكل نوم الإنسان على مستوى العالم، بحسب دراسة حديثة نشرتها مجلة “وان إيرث” العلمية.

الاحتباس الحراري:

وحذرت الدراسة أن عدد ساعات النوم سوف ينخفض لأكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة بالنسبة لكبار السن والنساء والمجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وشملت الدراسة 47 ألف بالغ في 68 دولة، حيث وجدت تغيرا ملحوظا في مدة النوم عندما ارتفعت درجات الحرارة ليلا فوق 50 درجة (10 درجات مئوية).

وأوضحت أنه في الليالي التي تزيد الحرارة فيها عن 86 درجة، يقل نوم الناس بحوالي 14 دقيقة في المتوسط.

قلة النوم بسبب الاحتباس الحراري:

كما بينت أيضا أن الناس يفقدون بالفعل ما متوسطه 44 ساعة من النوم سنويا، ومع استمرار الاحترار، سيتعرض الناس لضغوط شديدة للحصول على قسط جيد من الراحة في الليل.

وتوقعت أنه بحلول عام 2099، قد يفقد الأفراد في جميع أنحاء العالم حوالي 50 إلى 58 ساعة من النوم سنويا.

واشارت إلى أنه حتى الآن لا توجد أدلة على تأقلم جسم الإنسان مع ارتفاع درجات الحرارة.

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