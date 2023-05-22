استشاري يحذر من سلوك سلبي يسبب الأرق وقلة النوم

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في كثير من الأحيان، قد يواجه البعض مشاكل الأرق وقلة النوم خلال ساعات الليل، الأمر الذي يؤثر سلبا على الصحة ويسبب الكسل خلال النهار.

سبب مشكلة الأرق

وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من بعض السلوكيات السلبية التي قد تسبب الأرق ليلا، ومنها تناول وجبات دسمة قبل النوم.

وعلق د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، بقوله إن تناول وجبة كبيرة ثم النوم بعدها مباشرة قد يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم.

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حل مشكلة الأرق

وينصح الخبراء بأهمية اتباع بعض النصائح للحصول على نوم هادئ خلال الليل، مثل الذهاب للفراش مبكرا، وتجنب الهواتف الجوالة والأجهزة الذكية قبل النوم.

كذلك ينصح الخبراء بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقوة قبل النوم بـ 4 أو 6 ساعات على الأقل.

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