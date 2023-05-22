إغلاق 45 مركزا ومنشأة صحية بدولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الصحة الكويتي د.أحمد العوضي، قرارا، بإغلاق وسحب تراخيص 5 مراكز صحية خاصة، و40 عيادة طبية خاصة، و20 صيدلية أهلية.

رصد مخالفات

وأكدت وزارة االصحة في دولة الكويت أن قرارات إغلاق وسحب تراخيص هذه المنشآت جاءت بناء على ما رصدته لجان التفتيش المختصة، وما أسفرت عنه نتائج تحقيقات جهاز المسؤولية الطبية من توصيات، تقرر على إثرها اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بشأن تلك المرافق.

وشددت الوزارة الحرص على تطبيق القانون، وتوقيع الجزاء الرادع على كل مخالف، إذ إنه لا مجال للتهاون في صحة وسلامة المواطنين، معلنة عن إجراءات مشددة بحق المنشآت الصحية الأهلية المخالفة.

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مزاولة الطب وإدارة الصيدليات

وأشارت الوزارة إلى أن العيادات والمراكز المرصودة خالفت القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وكذلك مخالفة القرارات المنظمة للعمل في القطاع الطبي الأهلي والتراخيص الصحية، كما ثبت للوزارة أن بعض الصيدليات التي جرى إغلاقها كانت تدار من قبل أشخاص آخرين، غير صاحب ترخيص الصيدلية نفسه.