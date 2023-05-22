مشهد مخيف.. ثعبان يأخذ القيلولة في درج المكتب (فيديو متداول)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مخيفا لثعبان ينام في درج مكتب موظف بينما هو منشغل في عمله.

ثعبان في درج المكتب:

وقد استُدعي مروض الحيوانات “ستوارت ماكنزي” إلى أحد المحال في أستراليا، بعد اكتشاف ثعبان ضخم في درج أحد الموظفين.

ونشر مقطع الفيديو على “فيسبوك”، والذي يظهر الثعبان المرقط مختبئًا في درج أحد المكاتب.

وقال “ماكنزي” إن الثعبان كان على ما يبدو نائما في الدرج طوال اليوم بينما كان الموظفون يعملون في المكتب.

ثعبان ضخم في إطار سيارة:

وقبل أيام اُستدعي أيضا صائد ثعابين محترف لاستخراج ثعبان من داخل إطار سيارة في كوينزلاند بأستراليا، لكن المفاجأة كانت حين وصوله بعد أن تفاجأ بحجمه الضخم.

وأظهر مقطع فيديو نشره ستيوارت ماكنزي على موقع “فيسبوك”، عملية الإنقاذ غير العادية التي أجراها بعد أن تم استدعاؤه لاستخراج “ثعبان ضخم” من هيكل إطار سيارة في ساحة انتظار للسيارات.

وشوهد ماكنزي وهو يستخرج الثعبان من حيث يختبئ، وعلق باندهاش قائلاً على حجمه الضخم: “ليس سيئًا! إنه حجم لائق جدًا، أكبر مما كنت أتوقعه”.

وقال إن حجم الثعبان كان مفيدًا في القبض عليه. وتابع: “انظر إلى حجمه! إنه ثعبان كبير. ليس من السهل عادةً إخراجه من السيارات، لكن لحسن الحظ أعتقد أنه كبير جدًا لدرجة أنه لايستطيع تجاوز المكان الذي كان يجلس فيه”.

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