أفراد من حرس الرئيس الأمريكي يفتشون سيارة شرطة يابانية.. ماذا حدث؟ (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، من مدينة هيروشيما، جدلا واسعا، في دولة اليابان، بعد تداوله على نطاق واسع.
قمة السبع
وأظهر المقطع أفراد أمن تابعين لفريق حراسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يفتشون سيارات الشرطة اليابانية، أثناء زيارة هيروشيما، خلال قمة G7.
وحسب إعلاميين، سبب المقطع ضجة واسعة، ووصف بعض اليابانيين في وسائل التواصل بأن هذا مشهد مذل ومهين، وأن دولتهم لازالت مستعمرة، بينما قال آخرون، إن: “أمجاد الساموراي ذهبت وبقي أحفادهم الجبناء”.
بينما لم يرد أي تعليق رسمي، من السلطات المحلية اليابانية، أو من الجانب الأمريكي، بشأن الحدث.
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رئيس وزراء اليابان
ويوم الخميس الماضي، وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى هيروشيما، استعدادا لاستقبال قادة العالم المشاركين في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالمدينة الواقعة غربي اليابان، والتي كانت موقع أول هجوم بقنبلة ذرية في العالم، حسب “سكاى نيوز عربية”.