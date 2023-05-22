مكنون تطلق حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن” لتصحيح التلاوة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، عن حلقة جديدة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم.
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مبادرة ساحة القرآن
وقالت جمعية مكنون، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “اليوم بإذن الله حلقة جديدة من مبادرة “ســــاحــة الــقــرآن”.
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وأوضحت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، أن حلقة تصحيح التلاوة ستكون عبر البث المباشر من خلال خاصية مساحات تويتر.
اليوم بإذن الله حلقة جديدة من مبادرة:
▪️▫️ ســــاحــة الــقــرآن ▪️▫️
=== حلقة لتصحيح التلاوة مباشرة
عبر خاصية #مساحات_تويتر ===
⏰أوقات المبادرة أيام: الأحد – الاثنين – الثلاثاء. pic.twitter.com/O3jABqivXy
— جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@MaknonOrgSa) May 22, 2023
أوقات مبادرة ساحة القرآن
وأشارت جمعية مكنون أن أوقات المبادرة ستكون خلال أيام “الأحد – الاثنين – الثلاثاء”، بمشيئة الله.