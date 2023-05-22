الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مكنون تطلق حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن” لتصحيح التلاوة
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مكنون تطلق حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن” لتصحيح التلاوة

مكنون تطلق حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن” لتصحيح التلاوة

مكنون تطلق حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن” لتصحيح التلاوة
٠٦:٣٩:١٢ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، عن حلقة جديدة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم.

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مبادرة ساحة القرآن

وقالت جمعية مكنون، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “اليوم بإذن الله حلقة جديدة من مبادرة “ســــاحــة الــقــرآن”.

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وأوضحت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، أن حلقة تصحيح التلاوة ستكون عبر البث المباشر من خلال خاصية مساحات تويتر.

أوقات مبادرة ساحة القرآن

وأشارت جمعية مكنون أن أوقات المبادرة ستكون خلال أيام “الأحد – الاثنين – الثلاثاء”، بمشيئة الله.

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الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم جمعية مكنون ساحة القرآن مراجعة التلاوة مكنون

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