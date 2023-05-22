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بعد وفاة 16 الشهر الماضي.. حريق جديد يودي بحياة 6 أشخاص بعاصمة خليجية
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بعد وفاة 16 الشهر الماضي.. حريق جديد يودي بحياة 6 أشخاص بعاصمة خليجية

بعد وفاة 16 الشهر الماضي.. حريق جديد يودي بحياة 6 أشخاص بعاصمة خليجية

بعد وفاة 16 الشهر الماضي.. حريق جديد يودي بحياة 6 أشخاص بعاصمة خليجية
٠٦:٣٢:٥٤ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير:

لقي ستة أشخاص مصرعهم اليوم الإثنين، في حريق شب بمنزل في أبو ظبي، إضافة إلى تعرض سبعة آخرين لإصابات.

حريق في أبو ظبي:

وأفادت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الحريق أسفر عن وفاة 6 أشخاص، وإصابتين خطيرتين، و5 إصابات متوسطة، دون أن تذكر أسبابه.

وأوضحت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.

وأفاد البيان أنه فور اندلاع الحريق بمنزل في منطقة معزز، توجهت الفرق المختصة على الفور إلى موقع الحادث.

كما باشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء ومكافحة النيران حتى تمت السيطرة عليها.

يذكر أن الإمارات واجهت سلسلة من الحرائق مؤخرا، تفاقمت بسبب مواد الكسوة القابلة للاشتعال، وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

حريق في دبي:

وكان حريق آخر في شقة بحي الديرة التاريخي بدبي اسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 9 آخرين الشهر الماضي.

وقد شهدت أبوظبي، بداية الأسبوع الجاري عاصفة ترابية ودرجات حرارة بلغت 43 درجة مئوية.

كما أصيب عامل عندما اشتعلت النيران في خمسة قوارب خشبية راسية في خور الشارقة السبت الماضي.

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الكلمات الدلالية:
ابوظبي اخبار الامارات الامارات حريق ابوظبي

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