المبعوث الأممي للسودان: جهود المملكة وأمريكا أثمرت عن اتفاق جدة لوقف النزاع

تواصل – فريق التحرير:

صرح المبعوث الأممي الخاص للسودان، فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، بأن جهود الرياض وواشنطن أثمرت عن اتفاق جدة لوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

انتهاك القانون الدولي

وفي الوقت نفسه، اتهم بريتس، طرفي النزاع في السودان، بانتهاك القانون الإنساني الدولي، لافتاً إلى أن قرار إنهاء العنف بيدهم وحدهم، حسب “العربية”.

وأورد المبعوث الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان، أنه حاول لعب دور الوساطة بين الجيش والدعم السريع دون جدوى.

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة @volkerperthes في طريقه إلى نيويورك. وسيقوم يوم الإثنين بتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ربع السنوي عن #السودان أمام مجلس الأمن.

اقرأ التقرير كاملاً 👇https://t.co/9VBAAaiRkC 🔗 pic.twitter.com/3uDhwpBNam — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) May 20, 2023

900 قتيل بينهم أطفال

وقال إنه لم يمر يوم بدون قتال بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، رغم محاولات التهدئة وجهود الوساطة، لافتا إلى أن نحو 900 شخص قتلوا بينهم أطفال بسبب الصراع، مشيراً إلى أن أكثر من مليون شخص مشردون بسبب استمرار القتال.

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الوضع الإنساني

وحذر بيرتس من تردي الأوضاع الإنسانية لدى السودانيين، مع استمرار أعمال العنف والقتال بين الفصائل المتناحرة، مشيرا إلى أن الجهات التابعة للأمم المتحدة، تلقت بلاغات عن نهب المنازل والبنوك وحالات اختفاء قسري.

مليون مشرد

ولفت المبعوث الأممي إلى إغلاق المستشفيات في عموم السودان، فضلا عن تدمير المرافق الأساسية للمياه والكهرباء، وقال إن: “الكثير من السودانيين حوصروا في منازلهم ويفتقرون إلى إمدادات، كما أن أكثر من مليون شخص مشردون بسبب استمرار القتال”.

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جهود المملكة

وتواصل المملكة، أعمالها الإغاثية والإنسانية في السودان، حيث وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.