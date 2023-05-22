الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مكنون تطلق حلقة جديدة من مبادرة “ساحة القرآن” لتصحيح التلاوة
المبعوث الأممي للسودان: جهود المملكة وأمريكا أثمرت عن اتفاق جدة لوقف النزاع
بعد وفاة 16 الشهر الماضي.. حريق جديد يودي بحياة 6 أشخاص بعاصمة خليجية
شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على “شفا الطائف”
منصة إيجار توضح الإجراء المتبع حال عدم دفع المستأجر
بدون خبرة.. الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن فتح التوظيف للعمل المرن للبكالوريوس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المبعوث الأممي للسودان: جهود المملكة وأمريكا أثمرت عن اتفاق جدة لوقف النزاع

المبعوث الأممي للسودان: جهود المملكة وأمريكا أثمرت عن اتفاق جدة لوقف النزاع

المبعوث الأممي للسودان: جهود المملكة وأمريكا أثمرت عن اتفاق جدة لوقف النزاع
٠٦:٣٥:٣٦ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح المبعوث الأممي الخاص للسودان، فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، بأن جهود الرياض وواشنطن أثمرت عن اتفاق جدة لوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

انتهاك القانون الدولي

وفي الوقت نفسه، اتهم بريتس، طرفي النزاع في السودان، بانتهاك القانون الإنساني الدولي، لافتاً إلى أن قرار إنهاء العنف بيدهم وحدهم، حسب “العربية”.

وأورد المبعوث الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان، أنه حاول لعب دور الوساطة بين الجيش والدعم السريع دون جدوى.

 

 

900 قتيل بينهم أطفال

وقال إنه لم يمر يوم بدون قتال بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، رغم محاولات التهدئة وجهود الوساطة، لافتا إلى أن نحو 900 شخص قتلوا بينهم أطفال بسبب الصراع، مشيراً إلى أن أكثر من مليون شخص مشردون بسبب استمرار القتال.

اقرأ أيضا:

حتى الآن.. تبرعاتِ الحملةِ الشعبية لإغاثةِ السودان تتجاوز 21 مليون ريال

رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمحيط القصر الجمهوري

الوضع الإنساني

وحذر بيرتس من تردي الأوضاع الإنسانية لدى السودانيين، مع استمرار أعمال العنف والقتال بين الفصائل المتناحرة، مشيرا إلى أن الجهات التابعة للأمم المتحدة، تلقت بلاغات عن نهب المنازل والبنوك وحالات اختفاء قسري.

مليون مشرد

ولفت المبعوث الأممي إلى إغلاق المستشفيات في عموم السودان، فضلا عن تدمير المرافق الأساسية للمياه والكهرباء، وقال إن: “الكثير من السودانيين حوصروا في منازلهم ويفتقرون إلى إمدادات، كما أن أكثر من مليون شخص مشردون بسبب استمرار القتال”.

اقرأ أيضا:

المتحدث باسم العملية السياسية في السودان: اتفاق جدة خطوة نحو إيقاف الحرب

نقابة أطباء السودان: وفاة 18 مدنيًا جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع

جهود المملكة

وتواصل المملكة، أعمالها الإغاثية والإنسانية في السودان، حيث وصلت مطار بورتسودان الدولي، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن جسر المملكة الجوي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

وقبل أيام، وصلت مطار بورتسودان الدولي الطائرة الإغاثية السعودية السابعة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اتفاق جدة الأزمة السودانية الجيش السوداني المبعوث الأممي للسودان جهود المملكة في السودان قوات الدعم السريع

مواد ذات صلة

المزيد
في «مشهد» الإيرانية.. طَعْن شاب سعودي بـ«آلة حادة» وسرقته

في «مشهد» الإيرانية.. طَعْن شاب سعودي بـ«آلة حادة» وسرقته

١٢:٢٠ ص، الثلاثاء، ٠٤ أغسطس ٢٠١٥
بالصور.. إحباط تهريب 255 ألف حبة «كبتاجون» داخل إطار شاحنة متحركة

بالصور.. إحباط تهريب 255 ألف حبة «كبتاجون» داخل إطار شاحنة متحركة

٠١:٣١ م، الجمعة، ٠١ أبريل ٢٠١٦
بريدة.. شاب مرافق لـ«فتاة متنكرة» يعتدي على عضو هيئة بالساطور (صور)

بريدة.. شاب مرافق لـ«فتاة متنكرة» يعتدي على عضو هيئة بالساطور (صور)

٠٧:٠٨ م، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
هل يرفع العسل الطبيعي نسبة السكر في الدم؟.. استشاري يجيب

هل يرفع العسل الطبيعي نسبة السكر في الدم؟.. استشاري يجيب

٠٨:٣٩ م، الأربعاء، ٠٤ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *