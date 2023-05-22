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منصة إيجار توضح الإجراء المتبع حال عدم دفع المستأجر

منصة إيجار توضح الإجراء المتبع حال عدم دفع المستأجر

منصة إيجار توضح الإجراء المتبع حال عدم دفع المستأجر
٠٦:٠٥:١٦ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة إيجار المتخصصة في تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري الإجراء المتبع حال عدم دفع المستأجر للإيجار.

الإجراء حال عدم دفع الإيجار

وقالت منصة إيجار في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “يمكنك المطالبة المالية عن طريق محكمة التنفيذ في حال العقد سند تنفيذ, وفي حال كان العقد ليس سند تنفيذ عن طريق المحكمة العامة”.

يذكر أن “المؤشر الإيجاري” سجل أكثر من 176 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في أكثر من 160 مدينة ومحافظة.

وشمل المؤشر جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني؛ بارتفاع في إجمالي الصفقات يتجاوز 48% مقارنة بأبريل 2022.

المؤشر الإيجاري

وأوضح “إيجار” أن تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كشف عن ارتفاع عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال أبريل 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتجاوزت نسبة الارتفاع 68% بأكثر من 152 ألف صفقة، بينما سجل المؤشر 23 ألف صفقة إيجارية تجارية، بانخفاض بنسبة 17% خلال أبريل 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

المدن الأكثر تسجيلا للصفقات

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات،

وذلك بعد أن قاربت 50 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي الصفقات.

وبعد ذلك جاءت مدينة جدة التي زادت صفقاتها عن 30 ألف صفقة سكنية وتجارية ثم الدمام التي سجّلت أكثر من 9 آلاف صفقة.

وفي مكة المكرمة تجاوزت الصفقات 8400 صفقة، والمدينة المنورة بأكثر من 7900 صفقة،

فيما سجلت بقية المدن نحو 71 ألف صفقة سكنية وتجارية، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني عبر الرابط https://sakani.sa/reports-and-data.

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الكلمات الدلالية:
إيجار الإيجار العقد منصة إيجار

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