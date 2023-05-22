فيديو يوثق ضربة استباقية لقوات الأمن ضد أحد مروجي المخدرات بجدة

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بعد ضبطه في وضع مشتبه به داخل برحه بجدة.

مروج مخدرات بجدة:

ويظهر الفيديو الذي نشر على سناب الداخلية أنه عند تفتيشه اتضح أنه من مروجي المخدرات.

كما أوضح الفيديو، أفراد من مكافحة المخدرات، وهم يسارعون نحو المشتبه به، وضبطه وعند تفتيشه وجدوا بحوزته كمية من الشبو.

فيما ظهر أفراد مكافحة المخدرات في مشهد آخر وهم ملثمون ويحملون أسلحة رشاشة أثناء مداهمتهم شقة المقيم الباكستاني، وعثروا بداخلها على كمية إضافية من مادة الشبو المخدر، ليصبح مجموع ما عثر عليه بحوزته 306 جرام من مادة الشبو.

كوكايين بجدة:

وفي وقت سابق نشرت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر مقطع فيديو يوثق عملية مداهمة لتجار السموم في جدة.

وبحسب الفيديو فقد تم إحباط ترويج أكثر من 55 كيلو جرامًا من مادة الكوكايين المخدر.

ويظهر الفيديو يقظة رجال الداخلية ومباغتهم لتجار السموم، من خلال المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة.

وقد تم إحباط أكثر من 55 كيلو من الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، حيث تم القبض على مروجيها وهم 11 شخصا في جدة.

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