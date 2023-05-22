الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بدون خبرة.. الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن فتح التوظيف للعمل المرن للبكالوريوس
من الثلاثاء للخميس.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على 5 مناطق
فيديو يوثق ضربة استباقية لقوات الأمن ضد أحد مروجي المخدرات بجدة
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
بتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد .. التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” يصل الرياض
بعد إغلاق سوق الصواريخ بجدة.. 5 بدائل للمشترين بأسعار رخيصة

الرئيسية

 /

فرص

 /

بدون خبرة.. الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن فتح التوظيف للعمل المرن للبكالوريوس

بدون خبرة.. الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن فتح التوظيف للعمل المرن للبكالوريوس

بدون خبرة.. الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن فتح التوظيف للعمل المرن للبكالوريوس
٠٥:٤٣:٠٥ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة (لا تتطلب الخبرة) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات (إدارة الأعمال، الإحصاء أو مايعادله)، حسب المسميات والشروط التالية:

– جامع بيانات ميداني

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– بكالوريوس في  (إدارة الأعمال، الإحصاء أو مايعادلهم).
– لا يشترط خبرة سابقة، أو خبرة تصل الى سنتين في مجال جمع البيانات.

الوصف الوظيفي:

تولي مسؤولية جمع البيانات مسؤولية اجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الكومبيوتر ومتابعة المسوح غير المكتملة وحل الشكاوى والقضايا المتكررة التي تم تحديدها والمشاركة في الاجتماعات لمناقشة التحديات والحلول الممكنة والعمل على الزيارات الميدانية لحل المشكلات والشكاوي والحصول على النتائج في الوقت المحدد.

اقرأ أيضا:

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية (15) جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأثنين 1444/11/2هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الهيئة العامة للإحصاء حملة البكالوريوس وظائف بدون خبرة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف إدارية شاغرة بـ «هيئة تطوير بوابة الدرعية» للعمل بالرياض

وظائف إدارية شاغرة بـ «هيئة تطوير بوابة الدرعية» للعمل بالرياض

٠٩:٢٥ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠٢٢
وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم.. التخصصات ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم.. التخصصات ورابط التقديم

١٠:٣٠ ص، الأربعاء، ١٨ أغسطس ٢٠٢١
انتهاء التقديم اليوم.. وظائف الأمن العام العسكرية برتبة (جندي) للرجال

انتهاء التقديم اليوم.. وظائف الأمن العام العسكرية برتبة (جندي) للرجال

٠٩:١٤ ص، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن حاجتها لشغل عدة وظائف.. رابط التقديم

٠٣:٠١ ص، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *