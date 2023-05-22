بدون خبرة.. الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن فتح التوظيف للعمل المرن للبكالوريوس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة (لا تتطلب الخبرة) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات (إدارة الأعمال، الإحصاء أو مايعادله)، حسب المسميات والشروط التالية:

– جامع بيانات ميداني

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– بكالوريوس في (إدارة الأعمال، الإحصاء أو مايعادلهم).

– لا يشترط خبرة سابقة، أو خبرة تصل الى سنتين في مجال جمع البيانات.

الوصف الوظيفي:

تولي مسؤولية جمع البيانات مسؤولية اجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الكومبيوتر ومتابعة المسوح غير المكتملة وحل الشكاوى والقضايا المتكررة التي تم تحديدها والمشاركة في الاجتماعات لمناقشة التحديات والحلول الممكنة والعمل على الزيارات الميدانية لحل المشكلات والشكاوي والحصول على النتائج في الوقت المحدد.

اقرأ أيضا:

المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية سعودية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية (15) جهة تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأثنين 1444/11/2هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا