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من الثلاثاء للخميس.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على 5 مناطق
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من الثلاثاء للخميس.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على 5 مناطق

من الثلاثاء للخميس.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على 5 مناطق

من الثلاثاء للخميس.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على 5 مناطق
٠٥:٣٦:١١ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة تشمل المناطق والمحافظات التالية:

عسير والباحة وجازان:

1-عسير (أبها خميس مشيط بيشة سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث. النماص بلقرن، المجاردة محايل بارق تنومه الربوعة، ظهرانالجنوب).

2- الباحة (الباحة بالجرشي، المندق القرى العقيق قلوة، المخواة، بني حسن. الحجرة، غامد الزناد).

3- جازان (جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث الداير، العيدابي، هروب بيش الدرب صبيا ابوعريش، صامطة)

4 -مكة المكرمة (الطائف ميسان اضم الخرمة، العرضيات تربة، رئية المويه الخرمة)

5 -نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، يدمة، شرورة)

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أيضا في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأكد المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح مغبرة وأمطار على 3 مناطق

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأرصاد السعودية اليوم الطقس

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