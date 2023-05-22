بتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد .. التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” يصل الرياض

تواصل- واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” برفقة والديهما.

قادمين من أنقرة

قادمين من مدينة أنقرة بجمهورية تركيا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

رفع الشكر لخادم الحرمين

ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به بلادنا من حس إنساني كبير لرفع معاناة المحتاجين في مختلف دول العالم دون تمييز.

وأيضا على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام.

وأكد أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ لتطوير القطاع الصحي بالمملكة وجعله في مقدمة دول العالم.

مشاعر الفرح

وأعرب والدا التوأم السوري ” إحسان و بسام” من جانبهما عن مشاعر الفرح التي غمرتهما منذ تلقيهما التوجيه الكريم، رافعين شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سائلين الله تعالى أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يديم عليها الأمن والأمان.

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