القصة الكاملة.. سر إغلاق “سوق الصواريخ” الأشهر بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

بعد تكرار الحرائق فيه وكثرة الشكاوى من جانب المواطنين من إجراءات السلامة، أغلقت أمانة جدة أمس الاثنين معظم مداخل سوق الصواريخ، باستخدام “الصبات الخرسانية”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، إغلاق السوق من أكثر من مدخل، وذلك في أعقاب اندلاع حريقين فيه في غضون أقل من 10 أيام.

وكان آخرها أمس الأول، حيث انتهى الأول باحتراق سوق الرحمانية، والآخر بسوق الصقر

ويكتسب سوق الصواريخ في جدة، شعبية كبيرة، فهو:

يُعد أكبر سوق شعبية بالمنطقة، يقع على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة.

ويرتاده مئات الآلاف خلال موسم الحج والعمرة، فضلاً عن قاطنيها، مما يجعله أحد أبرز معالم المدينة.

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تأسيس السوق

ويرجع تأسيس هذه السوق الكبيرة إلى ما قبل نحو 30 عامًا، ليكون بذلك أحد أقدم الأسواق الشعبية بالمملكة.

ويضم سوق الصواريخ قرابة 26 مجمعًا تجاريًا، ويحتضن قرابة 15 ألف محل.

إضافة إلى وجود حوالي 10 آلاف بسطة مفروشة على الأرض تضم مختلف أنواع السلع مع وجود ألف محل لبيع مستلزمات الحديد والخردة والأدوات المستعملة.

وأعطى التنوع الهائل في المنتجات التي يضمها، الفرصة للراغبين في شراء كل مستلزماتهم من مكان واحد.

ويشمل ذلك الأثاث المنزلي والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، إضافة إلى بيع المواد واستبدال السلع المستخدمة.

وتنقسم السوق على شكل مربعات متقاربة تسهل لمرتاديها التنقل ما بين السلع الكهربائية والملابس، والأثاث إلى المفروشات والهدايا.

ويضمن ذلك التقسيم تنقل المتسوقين بشكل انسيابي عبر ممرات تستوعب عبور المركبات والمشاة.

وهو ما يساعد المتسوقين للوصول إلى آخر نقطة من الجهات الخلفية والتي ينتشر فيها بيع المعدات القديمة «سكراب» والأواني المنزلية.

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سر تسمية السوق

وقد تمت تسمية السوق الذي يقع في حي المحجر جنوبي المدينة بقرب ميناء جدة بهذا الاسم من مجسم على شكل صاروخ للطريق المؤدي إلى السوق الشعبية.

ويعمل في السوق حوالي 40 ألف شخص، ويشهد ازدحامًا شديدًا في فترة شهر رمضان والعيد وموسم الحج والعمرة.

حرائق متكررة

لكن علاوة على شعبيته الهائلة في المملكة، فقد أصبح اسم السوق الصخم، شبه متكرر في عناوين الأخبار على فترات متقاربة بسبب حوادث الحريق الذي يشهدها.

وكان آخر هذه الحوادث التي شهدها السوق أمس الأول، إذ أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها تباشر حريقًا نشب في سوق الصواريخ.

وفي 12 من مايو الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق اندلع في السوق، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

كما أخمد الدفاع المدني في 2 من ديسمبر 2022، حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ، نتج عنه وفاة شخص.

وفي 19 من يوليو 2020، نعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة أحد أفرادها، الرقيب محمد عبدالله الثقفي، نتيجة مباشرته لحادث حريق وقع في سوق الصواريخ.

ومع تكرار حوادث الحريق داخل سوق الصواريخ، برزت المطالبات من جانب العديد من المواطنين للجهات المعنية بدراسة أسبابها.

كما طالبوا بمنع تكرار هذه الحرائق في المستقبل، وتفادي حدوث خسائر بشرية أو مادية، خاصة وأنه أصبح مقصدًا للآلاف يوميًا.