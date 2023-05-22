الاحتلال يهدم منازل ومنشآت فلسطينية.. ونابلس تشيع جثامين شهدائها

تواصل – واس:

هدمت جرافات الاحتلال اليوم منشآت ومنازل وخيام فلسطينية، شرق منطقة يطا، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور أن جرافات الاحتلال اقتحمت شرق يطا.

اقرأ أيضًا:

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

وهدمت منزلًا وعدة خيام مسكونة، ومنشآت، وشردت ساكنيها، كما اعتقلت شابًا، قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وفي رام الله، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل قرية المغير كافة، وتمنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج لليوم العاشر على التوالي.

الاحتلال يعتقل شابا قرب الحرم الإبراهيمي

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا قرب الحرم الإبراهيمي، وأعاقت وصول المواطنين إلى الحرم الإبراهيمي من خلال ستة حواجز عسكرية وأبراج مراقبة تنتشر على مداخل أسواق البلدة القديمة، وساحات الحرم.

نابلس تشيع جثامين شهدائها الثلاثة

وحسب وكالة “وفا”، فقد شيعت جماهير من محافظة نابلس، اليوم، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقَوا فجر اليوم في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولا إلى الدوار الرئيس وسط المدينة، ومن ثم إلى منازل الشهداء في مخيم بلاطة.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد: المملكة لم تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه (فيديو)

وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، داعين إلى تجسيد الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري،

إلى 37 شهيدا من نابلس، ليصل العدد إلى 156 شهيداً في الوطن، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً.

اقرأ أيضًا:

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 شهيدًا و115 جريحًا