بعد إغلاق سوق الصواريخ بجدة.. 5 بدائل للمشترين بأسعار رخيصة

تواصل – فريق التحرير:

منذ قليل، وضعت أمانة جدة صبات خرسانية في مداخل سوق الصواريخ بعد تكرار الحرائق داخله.

وفيما يبدو أنه سيتم إغلاق السوق حتى يتم ضبط الأوضاع داخله وضمان عدم تكرار الحوادث التي تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة.

وهذا السوق تحديدا من الأسواق التي كانت تحظى بوجود الكثير من المرتادين نظرا لتنوع المعروض داخله فضلا عن الأسعار المناسبة.

وترصد صحيفة “تواصل” العديد من البدائل التي يمكن للمشترين الذهاب إليها:

1- سوق السوريين

إذا كنت من محبي شراء الملابس بكثرة، فستجد في هذا السوق كل ما تحتاجه وأكثر، فالمعروضات فيه بوفرة كما أن هناك أسعار متفاوتة داخله تميل إلى أن تكون “في المتناول”.

2- سوق البدو

إذا كانت من محبي الطعام، ففي سوق البدو ستجد ما تحتاج إليه، حيث تكثر فيه الأكشاك ذات الخيام أو الباعة من أصحاب المناضد الخشبية التي تبيع الأطعمة الشعبية المُعدَّة منزليًا أو تلك التي بحاجة إلى تجهيزات بسيطة، التوابل والشاي بأنواعه المُختلفة.

3- سوق البلد القديمة

في هذا السوق ستجد ما تحتاج إليه من الملابس والأقمشة، وتتميز المحال فيه بالطابع المعماري والتراثي القديم، ستشعر وأنك تعود بالماضي ولن تشعر بالوقت إلا وهو ينساب من بين يديك.

4- سوق شعبي قابل

يعد كذلك من الأسواق الشهيرة في جدة والذي يمتاز بالمنتجات عالية الجودة ومتوسطة السعر، وهذا السوق يجذب السائحين نظرا لوجود الملابس السعودية التراثية القديمة والتي يحب الوافدين ارتدائها.

5- سوق الكندرة

إذا كنت ممن يريدون شراء واقتناء المشغولات الذهبية فهذا السوق تحديدا ستجد فيه جميع ما تحتاج إليه، فهناك الكثير من المحال التي تبيع الذهب.

أكبر سوق شعبية بالمملكة

وبالنسبة لسوق الصواريخ الذي تم إغلاقه، فهو يكتسب #سوق_الصواريخ في جدة، شعبية كبيرة، فهو يعد أكبر سوق شعبية بالمملكة.

ويقع السوق على مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة، ويرتاده مئات آلاف خلال موسم الحج والعمرة، فضلاً عن قاطنيها، مما يجعله أحد أبرز معالم المدينة.

ويرجع تأسيس هذه السوق الكبيرة إلى ما قبل نحو 30 عامًا، ليكون بذلك أحد أقدم الأسواق الشعبية بالمملكة،

ويضم قرابة 26 مجمعًا تجاريًا، ويحتضن قرابة 15 ألف محل.

إضافة إلى وجود حوالي 10 آلاف بسطة مفروشة على الأرض تضم مختلف أنواع السلع مع وجود ألف محل لبيع مستلزمات الحديد والخردة والأدوات المستعملة.

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