خدمة جديدة تطلقها هيئة “المحتوي المحلي والمشتريات”.. هذه تفاصيلها

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أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خدمة حساب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عبر موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك ضمن حزمة خدمات إلكترونية أضافتها الهيئة في موقعها الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات تنفيذ متطلبات المحتوى المحلي في المشتريات والمنافسات الحكومية.

وقالت الهيئة إنّ نسبة المحتوى المحلي المستهدفة هي أحد متطلبات المحتوى المحلي للتقديم على المنافسات الحكومية عالية القيمة التي تنطبق عليها آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي أو آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.

أهداف الخدمة

وتستهدف الهيئة تسهيل إجراءات التقديم للمتنافسين وتقييم المتنافسين من قبل الجهات الحكومية من خلال أتمتة إجراءات نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.

يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت في وقت سابق حزمة خدمات إلكترونية في موقعها الرسمي، تضمنت ما يلي:

1- خدمة طلب توطين صناعة ونقل معرفة.

2- خدمة إصدار شهادة المحتوى المحلي.

3- خدمة تسجيل مصنع في القائمة الإلزامية.

4- خدمة إضافة منتج في القائمة الإلزامية.

5- خدمة استثناء منتج من القائمة الإلزامية.

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