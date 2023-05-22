أخبار السعودية.. سيارة تصدم 3 أطفال وأهلية حساب المواطن وخبر سعيد لمستخدمي قطار الحرمين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

نجا ثلاثة أطفال من الموت دهسًا بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة، في منطقة جازان.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن انتشال جثة غريق من تجمع مياه في وادي الخير.

أعلن قطار الحرمين السريع عن خفض في قيمة التذاكر يصل إلى 50 في المائة.

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ضبطت 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 30.408 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 67 الخاصة بشهر يونيو لهذا العام 2023.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب صرف تعويض “ساند”.

استمرارًا للحالة المطرية على مناطق جنوب المملكة، جرت اليوم السيول بوادي ترج في بيشة بمنطقة عسير.

أعلن مركز اعتماد المنشآت الصحية فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية وصحية وهندسية للمواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

حققت فكرة “النظام الصوتي التفاعلي لرجال الأمن بالميدان” المركز الأول في تحدي أبشر 2023.

أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر⁩ عن إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج ⁧الهيدروجين⁩ بالعالم باستثمارات تصل إلى 8.4 مليار دولار.

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