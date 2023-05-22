أخبار السعودية.. سيارة تصدم 3 أطفال وأهلية حساب المواطن وخبر سعيد لمستخدمي قطار الحرمين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
سيارة تصدم 3 أطفال في جازان.. وفيديو يكشف مصيرهم
نجا ثلاثة أطفال من الموت دهسًا بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة، في منطقة جازان.
“مدني بارق” ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن انتشال جثة غريق من تجمع مياه في وادي الخير.
خبر سعيد من قطار الحرمين حول قيمة التذاكر
أعلن قطار الحرمين السريع عن خفض في قيمة التذاكر يصل إلى 50 في المائة.
عقوبات مغلظة.. حملات أمنية لإحباط ترويج كميات من المخدرات في عدة مناطق
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ضبطت 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 30.408 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 67 لشهر يونيو
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 67 الخاصة بشهر يونيو لهذا العام 2023.
في هذه الحالات فقط.. للموظف الحق في صرف تعويض ساند
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب صرف تعويض “ساند”.
شاهد.. جريان سيل وادي ترج في بيشه نتيجة غزارة أمطار عسير
استمرارًا للحالة المطرية على مناطق جنوب المملكة، جرت اليوم السيول بوادي ترج في بيشة بمنطقة عسير.
رابط التقديم.. مركز اعتماد المنشآت يفتح التوظيف الفوري بمختلف التخصصات
أعلن مركز اعتماد المنشآت الصحية فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية وصحية وهندسية للمواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
“أبشر” تعلن الفائز بالمركز الأول في “تحدي 2023”
حققت فكرة “النظام الصوتي التفاعلي لرجال الأمن بالميدان” المركز الأول في تحدي أبشر 2023.
المملكة.. إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين بالعالم
أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر عن إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين بالعالم باستثمارات تصل إلى 8.4 مليار دولار.
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