“اقتصادية و7 مزايا حصرية”.. تعرف على سيارة “رش تويوتا” في السوق (صور)

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تعد سيارة رش تويوتا واحدة من أبرز المنافسين في فئة السيارات العائلية الاقتصادية في السوق.

تقدم السيارة مستوى كبير من العملية والكفاءة والراحة للركاب، وذلك من خلال مقصورتها الواسعة والمريحة، وتقنياتها المتطورة، بحسب

“المربع نت”.

7 مزايا

وتتمتع السيارة بالعديد من المواصفات التي تجعلها مميزة جدا ومنها ما يلي:

1- صغيرة وتنافس في فئة السيارات العائلية.

2- تتميز بتصميم خارجي عملي وأنيق يزينه خطوط جسدها البارزة على غطاء المحرك وجانبي السيارة، ما يعزز من أدائها ويُضيف إليها طابع رياضي محبب

3- تأتي مع واجهة أمامية أنيقة يغلب عليها الطابع العملي، فتشتمل على شبك أمامي عريض يسيطر على جزء كبير من الواجهة.

4- يحيط بالشبك مصابيح أمامية نحيفة تأتي بتصميم حاد لمحاكاة نظرة هجومية، وتمتد لتتداخل مع الشبك لتناغم مثالي في المقدمة.

5- في الأسفل تأتي مصابيح الضباب على جانبي الشبك السفلي والذي يعمل بدوره على تهوية أكبر للمحرك.

6- توجد مرايا جانبية كهربائية الطي والتعديل ويُدمج بها إشارات انعطاف.

7- كما يوجد أيضا جناح خلفي يعزز من المظهر الرياضي لخلفية السيارة، مع عوارض سقفية، وترتكز تويوتا رش على عجلات من الألومنيوم تأتي بمقاس 17 بوصة.

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