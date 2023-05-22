الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بدون خبرة.. الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن فتح التوظيف للعمل المرن للبكالوريوس
من الثلاثاء للخميس.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على 5 مناطق
فيديو يوثق ضربة استباقية لقوات الأمن ضد أحد مروجي المخدرات بجدة
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
بتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد .. التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” يصل الرياض
بعد إغلاق سوق الصواريخ بجدة.. 5 بدائل للمشترين بأسعار رخيصة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“اقتصادية و7 مزايا حصرية”.. تعرف على سيارة “رش تويوتا” في السوق (صور)

“اقتصادية و7 مزايا حصرية”.. تعرف على سيارة “رش تويوتا” في السوق (صور)

“اقتصادية و7 مزايا حصرية”.. تعرف على سيارة “رش تويوتا” في السوق (صور)
٠٤:٤٣:٣٥ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تعد سيارة رش تويوتا واحدة من أبرز المنافسين في فئة السيارات العائلية الاقتصادية في السوق.

تقدم السيارة مستوى كبير من العملية والكفاءة والراحة للركاب، وذلك من خلال مقصورتها الواسعة والمريحة، وتقنياتها المتطورة، بحسب

“المربع نت”.

سيارة رش تويوتا, المربع نت

7 مزايا

وتتمتع السيارة بالعديد من المواصفات التي تجعلها مميزة جدا ومنها ما يلي:

1- صغيرة وتنافس في فئة السيارات العائلية.

2- تتميز بتصميم خارجي عملي وأنيق يزينه خطوط جسدها البارزة على غطاء المحرك وجانبي السيارة، ما يعزز من أدائها ويُضيف إليها طابع رياضي محبب

3- تأتي مع واجهة أمامية أنيقة يغلب عليها الطابع العملي، فتشتمل على شبك أمامي عريض يسيطر على جزء كبير من الواجهة.

4- يحيط بالشبك مصابيح أمامية نحيفة تأتي بتصميم حاد لمحاكاة نظرة هجومية، وتمتد لتتداخل مع الشبك لتناغم مثالي في المقدمة.

5- في الأسفل تأتي مصابيح الضباب على جانبي الشبك السفلي والذي يعمل بدوره على تهوية أكبر للمحرك.

6- توجد مرايا جانبية كهربائية الطي والتعديل ويُدمج بها إشارات انعطاف.

7- كما يوجد أيضا جناح خلفي يعزز من المظهر الرياضي لخلفية السيارة، مع عوارض سقفية، وترتكز تويوتا رش على عجلات من الألومنيوم تأتي بمقاس 17 بوصة.

سيارة رش تويوتا, المربع نت

اقرأ أيضا:

سيارة تصدم 3 أطفال في جازان.. وفيديو يكشف مصيرهم

 

سيارة رش تويوتا, المربع نت

الكلمات الدلالية:
أحدث السيارات السعودية المملكة رش تويوتا سيارة سيارة حديثة

مواد ذات صلة

المزيد
بعد وفاة العاملة الفلبينية.. مطالب مشددة من الفلبين للكويت لضمان أمن رعاياها

بعد وفاة العاملة الفلبينية.. مطالب مشددة من الفلبين للكويت لضمان أمن رعاياها

١٢:٥١ ص، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
“المالية” تُنهي إجراءات الصرف للجمعيات الخيرية والأندية الرياضية

“المالية” تُنهي إجراءات الصرف للجمعيات الخيرية والأندية الرياضية

٠٢:٢٣ م، الأثنين، ٠٩ فبراير ٢٠١٥
شاهد.. الناطق الرسمي لـ “قوات الدعم السريع” يُعلن انشقاقه

شاهد.. الناطق الرسمي لـ “قوات الدعم السريع” يُعلن انشقاقه

١٠:٤٧ ص، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
السيسي: الصراع العسكري في الأراضي المحتلة له عواقب وخيمة (فيديو)

السيسي: الصراع العسكري في الأراضي المحتلة له عواقب وخيمة (فيديو)

٠٤:٢٢ م، الجمعة، ١٩ مايو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *