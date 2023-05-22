“المركزي” يصدر تعليمات ممارسة “الوساطة الرقمية”.. ويكشف هدفها الرئيسي

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أعلن البنك المركزي إصدار تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية” المتفرعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

وأوضح البنك أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من دوره الإشرافي والرقابي على منشآت الوساطة الرقمية، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل وتمكين قطاع التقنية المالية.

وأشار إلى أن التعليمات تستهدف وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بما يساهم في نمو النشاط واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

الأحكام والالتزامات

كما قضت التعليمات بجملة من الأحكام والالتزامات أهمها:

1- متطلبات دقة المعلومات المقدمة وحفظها.

2- التزامات المنشأة كالتزام توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعامل معها لتمكين العميل من الاطلاع عليها واختيار الأنسب.

3- وضع الحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة والعميل، والحد الأدنى من متطلبات العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل.

يذكر أن البنك المركزي قد عرض مشروع “تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية على العموم والمختصين لمدة (15) يومًا؛ بهدف استطلاع المرئيات والملاحظات حيال المشروع.

كما تمت دراسة الملاحظات والمرئيات وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه التعليمات ويمكن الاطلاع على تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

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