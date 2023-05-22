شاهد.. لقطات مباشرة من المركبة التي تحمل رائدي الفضاء “القرني” و”برناوي”

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نشرت الهيئة السعودية للفضاء في حسابها عبر موقع “تويتر”، لقطات مباشرة من المركبة التي تحمل رائدي الفضاء السعوديين خلال المرحلة الثامنة من مراحل الإطلاق، استعدادًا للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وكشفت الهيئة في وقت سابقة عن أهم الخطوات لرائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني اللذين غادرا إلى الفضاء في مهمة علمية لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

3 خطوات مرتقبة

ومن المقرر اكتمال مناورة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية: الساعة (٤:٢٤ م) بتوقيت المملكة.

وسيلي ذلك فتح باب الكبسولة تحضيرًا لنزول الرواد: الساعة (٦:١٣م)، على أن تقم احتفالية استقبال الرواد في محطة الفضاء الدولية: الساعة (٦:٤٥م).

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أول تصريح بعد الانطلاق للفضاء

وقال القرني في أول تصريح له بعد انطلاقه إلى الفضاء: “الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها، استمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن”.

وقالت ريانة برناوي: “السلام عليكم من الفضاء، كل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه، ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ووصلنا عنان السماء”.

من هما برناوي والقرني؟

يشار إلى أن ريانة برناوي باحثة في مجال الخلايا الجذعية، حيث درست علم الهندسة الوراثية والأنسجة، وتخرجت في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا.

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في حين درس علي القرني علوم الطيران في كلية الملك فيصل الجوية، ويعمل مقاتلاً برتبة نقيب طيار على طائرات إف – 15 في سلاح الجو الملكي السعودي.

ومن المقرر أن تكون كبسولة دراجون كرو، التي تتمتع بالتحكم الذاتي بالكامل التحمت بالمحطة الفضائية في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع انضمام ركابها إلى 7 رواد فضاء على متن المختبر المداري بالفعل.