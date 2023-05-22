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المجلس الصحي: مفاهيم خاطئة عن استخدام الأنسولين
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المجلس الصحي: مفاهيم خاطئة عن استخدام الأنسولين

المجلس الصحي: مفاهيم خاطئة عن استخدام الأنسولين

المجلس الصحي: مفاهيم خاطئة عن استخدام الأنسولين
٠٤:٠٣:٠٤ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المجلس الصحي السعودي عن مفاهيم خاطئة حول استخدام الأنسولين لمرضى السكري.

ويتعلق الأمر بامتناع مرضى السكري من النوع الثاني عن تناول الأنسولين، وفقًا لنصيحة الطبيب.

وفيما يبرر البعض ذلك بالخوف من التعود على الأنسولين، قال المجلس في إنفوجراف عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنه لايوجد ما يسمى التعود على الأنسولين.

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وأوضح أنه قد يلجأ الطبيب لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني بالأنسولين مباشرة في حال الارتفاع الشديد في سكر الدم.

وأشار إلى أنه باتباع النمط المعيشي السليم، مثل: الحمية الغذائي، الرياضة، تناول الأدوية الفموية حسب التعليمات الطبية، يقوم الطبيب بإيقاف الأنسولين تبعًا للحالة الطبية.

التوقف عن الأنسولين

وبحسب ما أفاد المجلس الصحي السعودي في تغريدة سابقة، فإنه يمكن التوقف عن الأنسولين بعد تحقيق معدل تراكمي مناسب، واتباع نمط معيشي سليم.

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وأوضحت، أنه قد يلجأ البعض لعلاج مريض السكري من النوع الثاني بالأنسولين عند ارتفاع معدل السكر التراكمي بشكل كبير.

وبيّنت أنه “يمكن التوقف عن الأنسولين بعد تحقيق معدل تراكمي مناسب، واتباع نمط معيشي سليم”.

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