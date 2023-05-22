مواطن يرغب في السفر لدول الخليج وعليه مخالفات مرورية.. توضيح هام من “الجوازات”

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن المخالفات المرورية ومدى تأثيرها على السفر من عدمه.

وقال المستفيد في سؤاله: “هل المخالفات المرورية تمنع الشخص السعودي من السفر خارج المملكه وخارج الخليج؟”.

وأضافت الجوازات ردا على ذلك: ” المخالفات لا تمنع المواطن من السفر”.

إدارة الجوازات

وفي وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال مغرد قال إنه خرج من المملكة أثناء كورونا ويريد العودة حاليًا.

وردًا على ذلك قالت الجوازات: “تنص التعليمات على أن من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة 3 سنوات”.

في وقت سابق، تفاعلت إدارة “الجوازات” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن حقيقة إلغاء بلاغ الهروب على السائقين الخاص.

وقال المتابع: “السلام عليكم.. هل صحيح تم إلغاء بلاغ الهروب على السائقين الخاص؟”.

وردًا على ذلك، قالت “الجوازات” : “في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية”.

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

في الوقت نفسه، حددت الإدارة العامة للجوازات 6 اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

1 – قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

2 – أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

4 – الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

5 – سجّل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

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