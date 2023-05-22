الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. مركز اعتماد المنشآت يفتح التوظيف الفوري بمختلف التخصصات
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رابط التقديم.. مركز اعتماد المنشآت يفتح التوظيف الفوري بمختلف التخصصات

رابط التقديم.. مركز اعتماد المنشآت يفتح التوظيف الفوري بمختلف التخصصات

رابط التقديم.. مركز اعتماد المنشآت يفتح التوظيف الفوري بمختلف التخصصات
٠٣:٤٢:٤٧ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز اعتماد المنشآت الصحية فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية وصحية وهندسية للمواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 المسميات الوظيفية:

1 – مدير إدارة تطوير المعايير – ممارس صحي.

2 – مدير إدارة الأبحاث و الإحصاء والمعلومات – ممارس صحي.

3 – مدير إدارة الاعتماد الصحي – ممارس صحي.

4 – مدير إدارة التسجيل و التصنيف.

5 – مدير إدارة الاستشارات [التدريب والاستشارات] – ممارس صحي.

6 – مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

7 – مدير مركز الوثائق والمحفوظات.

8 – مدير وحدة تنمية و متابعة الإيرادات.

9 – مدير مكتب إدارة البيانات.

10 – مدير مكتب إدارة المشاريع.

11 – رئيس قسم اعتماد البرامج و المراكز المتخصصة.

12 – رئيس قسم تحسين الجودة.

13 – رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي و إدارة الأداء.

14 – رئيس قسم خدمة العملاء.

15 – مهندس أمن السيبـراني أول.

16 – أخصائي أمن السيبراني أول.

17 – أخصائي مراجعة داخلية أول.

18 – أخصائي تخطيط استراتيجي أول.

19 – أخصائي ترجمة وتدقيق لغوي أول.

20 – أخصائي تطوير نظم أول.

21 – أخصائي مخاطر أول.

22 – أخصائي التزام أول – جودة.

23 – أخصائي إدارة مشاريع أول.

24 – أخصائي تصميم جرافيك أول.

24 – أخصائي هوية مؤسسية أول.

25 – أخصائي اعتماد أول – ممارس صحي.

26 – باحث أول.

27 – أخصائي تحليل ، إحصائي أول.

28 – أخصائي استشارات أول.

29 – أخصائي علاقات عامة -تسويق.

30 – أخصائي تحصيل إيرادات.

31 – أخصائي حوكمة و التزام – إدارة البيانات.

32 – أخصائي حماية بيانات.

33 – أخصائي الحوكمة والمخاطر و الالتزام – أمن سيبراني.

34 – أخصائي شؤون قانونية.

35 – أخصائي تحليل إحصائي.

مواعيد التقديم:

– بداية التقديم: الأربعاء بتاريخ 1444/11/04هـ الموافق 2023/05/24م.

– نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م.

طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم (خلال الفترة الموضحة أعلاه)، عبر الموقع الرسمي للمركز في الرابط التالي:

* رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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أخبار السعودية فتح التقديم مركز اعتماد المنشآت الصحية وظائف خالية وظائف صحية

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