رابط التقديم.. مركز اعتماد المنشآت يفتح التوظيف الفوري بمختلف التخصصات
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أعلن مركز اعتماد المنشآت الصحية فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية وصحية وهندسية للمواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1 – مدير إدارة تطوير المعايير – ممارس صحي.
2 – مدير إدارة الأبحاث و الإحصاء والمعلومات – ممارس صحي.
3 – مدير إدارة الاعتماد الصحي – ممارس صحي.
4 – مدير إدارة التسجيل و التصنيف.
5 – مدير إدارة الاستشارات [التدريب والاستشارات] – ممارس صحي.
6 – مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
7 – مدير مركز الوثائق والمحفوظات.
8 – مدير وحدة تنمية و متابعة الإيرادات.
9 – مدير مكتب إدارة البيانات.
10 – مدير مكتب إدارة المشاريع.
11 – رئيس قسم اعتماد البرامج و المراكز المتخصصة.
12 – رئيس قسم تحسين الجودة.
13 – رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي و إدارة الأداء.
14 – رئيس قسم خدمة العملاء.
15 – مهندس أمن السيبـراني أول.
16 – أخصائي أمن السيبراني أول.
17 – أخصائي مراجعة داخلية أول.
18 – أخصائي تخطيط استراتيجي أول.
19 – أخصائي ترجمة وتدقيق لغوي أول.
20 – أخصائي تطوير نظم أول.
21 – أخصائي مخاطر أول.
22 – أخصائي التزام أول – جودة.
23 – أخصائي إدارة مشاريع أول.
24 – أخصائي تصميم جرافيك أول.
24 – أخصائي هوية مؤسسية أول.
25 – أخصائي اعتماد أول – ممارس صحي.
26 – باحث أول.
27 – أخصائي تحليل ، إحصائي أول.
28 – أخصائي استشارات أول.
29 – أخصائي علاقات عامة -تسويق.
30 – أخصائي تحصيل إيرادات.
31 – أخصائي حوكمة و التزام – إدارة البيانات.
32 – أخصائي حماية بيانات.
33 – أخصائي الحوكمة والمخاطر و الالتزام – أمن سيبراني.
34 – أخصائي شؤون قانونية.
35 – أخصائي تحليل إحصائي.
مواعيد التقديم:
– بداية التقديم: الأربعاء بتاريخ 1444/11/04هـ الموافق 2023/05/24م.
– نهاية التقديم: الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م.
طريقة التقديم:
– يبدأ التقديم (خلال الفترة الموضحة أعلاه)، عبر الموقع الرسمي للمركز في الرابط التالي:
* رابط التقديم: ( اضغط هنا )