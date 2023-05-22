الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
في هذه الحالات فقط.. للموظف الحق في صرف تعويض ساند
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في هذه الحالات فقط.. للموظف الحق في صرف تعويض ساند

في هذه الحالات فقط.. للموظف الحق في صرف تعويض ساند

في هذه الحالات فقط.. للموظف الحق في صرف تعويض ساند
٠٣:٥٠:٣١ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب صرف تعويض “ساند”.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن “تعويض ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته”.

وأضافت أن “المشترك بإمكانه التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام”.

الأسباب المؤهلة لصرف ساند

-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.

-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:

عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:

إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

والتحقق من اهلية استحقاق ساند عبر الرابط التالي: (اضغط هنا). ⁩

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هل إنهاء علاقة العمل بالتراضي تستوجب دعم ساند؟

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