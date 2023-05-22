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بالفيديو.. “دراغون” تقترب بشدة من محطة الفضاء الدولية

بالفيديو.. “دراغون” تقترب بشدة من محطة الفضاء الدولية

بالفيديو.. “دراغون” تقترب بشدة من محطة الفضاء الدولية
٠٣:٢٢:٠٨ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة اقتراب مركبة “دراغون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء “ريانة برناوي و علي القرني من محطة الفضاء الدولية.

ويظهر الفيديو المركبة الفضائية وهي في الفضاء الخارجي، حيث تقترب بشدة من هدفها والوصول إلى المحطة.

انطلاق الصاروخ

وانطلق صاروخ “فالكون 9” إلى الفضاء، اليوم الاثنين، من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وهناك معلومات كثيرة قد لا يعرفها البعض عن هذا الصاروخ تحديدا وهي كالتالي:

يتكون جسد الصاروخ من مركبة دراجون” في مقدمته بالإضافة إلى صاروخ فالكون 9 على جزأين:

أولا مركبة دراجون

تصل حمولتها إلى 7 ركاب من وإلى المدار، قادرة على إعادة كميات كبيرة من الحمولات إلى الأرض، وهي أول مركبة فضائية خاصة تنقل البشر إلى المحطة الفضائية.

صاروخ فالكون 9 (الجزء الأول)

– يتضمن صاروخ فالكون 9 تسعة محركات “ميرلين” وخزانات من سبائك الألومنيوم والليثيوم تحتوي على أكسجين سائل ووقود دفع من فئة الصواريخ 1-RP.

– يولد الجزء الأول أكثر من 1.7 مليون رطل من الدفع على مستوى سطح البحر.

صاروخ فالكون 9 (الجزء الثاني)

– يمكن المركبة دراجون من الوصول إلى المدار المطلوب لتمكين الارتباط مع محطة الفضاء الدولية.

-يعمل بمحرك واحد من “ميرلين” ويشتمل محرك المرحلة الثانية بعد ثوان قليلة من انفصال المرحلة الأولى (يمكن إعادة تشغيله عدة مرات).

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