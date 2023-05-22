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شاهد.. جريان سيل وادي ترج في بيشه نتيجة غزارة أمطار عسير

شاهد.. جريان سيل وادي ترج في بيشه نتيجة غزارة أمطار عسير

شاهد.. جريان سيل وادي ترج في بيشه نتيجة غزارة أمطار عسير
٠٣:١٧:٤٦ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية على مناطق جنوب المملكة، جرت اليوم السيول بوادي ترج في بيشة بمنطقة عسير.

أمطار غزيرة ورياح على منطقة عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا عن تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأوضح أن الحالة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول،

وتكون على محافظات النماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة  الـ 11 مساءً.

أمطار وسيول وبرد ورياح مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، توقع المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأكد المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة،

مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل.

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