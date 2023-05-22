سوق الأسهم يغلق منخفضا متأثرا بتراجع “سهم أرامكو”.. والتداولات 6.8 مليارات ريال

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أغلق مؤشر السوق، اليوم، على تراجع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 11329 نقطة (- 13 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال.

تراجع سهم أرامكو

وسجل سهم أرامكو تراجعا بأقل من 1 %، عند 32.25 ريال، فيما هبط سهم معادن، بنسبة 3 % عند 66.50 ريال، وأعلنت الشركة انخفاض أرباحها للربع الأول 2023 إلى 419.18 مليون ريال، وبنسبة 81 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

كما هبط سهم دار المعدات، بنسبة 4 %، عند 72.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليون سهم، عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2023.

الأسهم الصاعدة

في المقابل، صعد سهم أنابيب الشرق، بنسبة 10 %، عند 60.90 ريال، ووقعت الشركة عقدا مع أرامكو السعودية لتصنيع وتوريد أنابيب بقيمة 1.8 مليار ريال، فيما أغلق سهم مصرف الإنماء، عند 33 ريالا (+ 3 %).

وارتفع سهم نقي للمياه، بنسبة 6 % عند 92 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وكانت الشركة قد أعلنت تعهد كبار المساهمين بعدم التصرف في أسهمهم لمدة عام.

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