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سوق الأسهم يغلق منخفضا متأثرا بتراجع “سهم أرامكو”.. والتداولات 6.8 مليارات ريال
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سوق الأسهم يغلق منخفضا متأثرا بتراجع “سهم أرامكو”.. والتداولات 6.8 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا متأثرا بتراجع “سهم أرامكو”.. والتداولات 6.8 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا متأثرا بتراجع “سهم أرامكو”.. والتداولات 6.8 مليارات ريال
٠٤:١٨:٣٢ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق، اليوم، على تراجع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 11329 نقطة (- 13 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال.

تراجع سهم أرامكو

وسجل سهم أرامكو تراجعا بأقل من 1 %، عند 32.25 ريال، فيما هبط سهم معادن، بنسبة 3 % عند 66.50 ريال، وأعلنت الشركة انخفاض أرباحها للربع الأول 2023 إلى 419.18 مليون ريال، وبنسبة 81 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

كما هبط سهم دار المعدات، بنسبة 4 %، عند 72.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليون سهم، عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2023.

الأسهم الصاعدة

في المقابل، صعد سهم أنابيب الشرق، بنسبة 10 %، عند 60.90 ريال، ووقعت الشركة عقدا مع أرامكو السعودية لتصنيع وتوريد أنابيب بقيمة 1.8 مليار ريال، فيما أغلق سهم مصرف الإنماء، عند 33 ريالا (+ 3 %).

وارتفع سهم نقي للمياه، بنسبة 6 % عند 92 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وكانت الشركة قد أعلنت تعهد كبار المساهمين بعدم التصرف في أسهمهم لمدة عام.

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