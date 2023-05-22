“أبشر” تعلن الفائز بالمركز الأول في “تحدي 2023”

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حققت فكرة “النظام الصوتي التفاعلي لرجال الأمن بالميدان” المركز الأول في تحدي أبشر 2023.

ونشرت منصة أبشر “إنفوجراف” معلنة عن حصول الفكرة على المركز الأول في هذا المجال.

وفي وقت سابق، واصلت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” نجاحاتها في تقديم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، وذلك بإعلان تنفيذ أكثر من (1.6) مليون عملية إلكترونية خلال شهر أبريل 2023.

خدمات متعددة

وأنجزت منصة “أبشر” من خلال تتفيذ خدمات المديرية العامة للجوازات العديد من الخدمات أبرزها:

– إصدار وتجديد 76472 جواز سفر إلكتروني و490 ألفا و535 إقامة

– تنفيذ 38170 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة

– 358 ألفا و121 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة

– 5863 عملية نقل خدمات

– 24 ألفا و295 طلب تقرير مقيم

– 11 ألفا و842 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي

– 1683 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل

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خدمات المرور

ونفذت المنصة الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، من خلال إنجاز:

– 44 ألفا و749 عملية تجديد رخصة سير المركبة

– 71 ألفا و725 طلب ورقة إصلاح

– 96 ألفا و520 تجديد رخصة سياقة

– 75026 إصدار طلب تفويض قيادة

– 12 ألفا و619 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة

13079 مبايعة مركبات

– 4984 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات

الأحوال المدنية

وأصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 5905 سجلات أسرة، و23847 تجديدًا لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و82001 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و20143 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و4425 تعريفًا بأفراد الأسرة، وتم إنجاز 131214 طلب توصيل للوثائق بالبريد، و6990 استفسارًا عامًا عن البصمة.

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