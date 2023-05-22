لهذا السبب.. لاتستخدم فرشاة الأسنان في الحمام

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من المعتاد أن ننظف أسناننا بالفرشاة، حيث يساعد تنظيفها جيدًا مرتين يوميًا – لمدة دقيقتين- في الحفاظ على الأسنان، ويمنع تراكم طبقة البلاك.

لكن ربما لم تتوقف عن التساؤل عن مدى نظافة الفرشاة المستخدمة.

وفي هذا الإطار، حذر طبيب الأسنان الدكتور جوردان براون في مقطع فيديو من ترك فرشاة الأسنان داخل الحمام، موصيًا بجعلها في مكان آخر خارجه.

وشرح الدكتور براون، قائلاً: “كل شخص يحتاج إلى معرفة هذا عن فرشاة أسنانه. إذا كان بإمكانك رؤية مرحاضك وفرشاة أسنانك في نفس الرؤية دون تحريك رأسك، فإن هناك احتمال بنسبة 99 في المائة أن يكون لديك براز على فرشاة أسنانك”.

الرذاذ المنبعث من المرحاض

وحذر من أن “الرذاذ المنبعث من المرحاض يتطاير في الهواء وينتشر في كل مكان بما في ذلك فرشاة أسنانك”. لذلك، حث الدكتور براون على إغلاق مقعد المرحاض عند تدفق الماء، لمنع تطائر الرذاذ بعد الاستخدام.

ورأى أن غرفة النوم هي أفضل مكان لتخزين فرشاة الأسنان العادية أو الكهربائية، لكن إذا كان هذا يمثل الكثير من المتاعب بالنسبة لك، فقد اقترح الحفاظ على فرشاة الأسنان نظيفة عن طريق إبقائها بعيدة عن فرش أسنان الآخرين.

ويمكن أيضًا استخدام أغطية لوضعها على رأس الفرشاة للحفاظ عليها من البكتيريا الضارة.

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