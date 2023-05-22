المملكة.. إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج ⁧الهيدروجين⁩ بالعالم

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أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر⁩ عن إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج ⁧الهيدروجين⁩ بالعالم باستثمارات تصل إلى 8.4 مليار دولار.

وقالت الشركة في “إنفوجراف” حديث إنه تم إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بين 3 شركاء هم أكوا باور” و”إير برودكتس” و”نيوم” والتي تملك مجتمعة أكثر من 80 عاما من الخبرة في هذا القطاع.

ومن الأرقام الهامة في هذا الشأن والتي أعلنت عنها شركة نيوم للهيدروجين الأخضر

– 8.4 مليار دولار أميركي قيمة الاستثمارات الإجمالية.

– 6.1 مليار دولار أميركي قيمة التمويل بدون حق الرجوع من 23 مصرفا وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية

– 6.7 مليار دولار أميركي قيمة اتفاقيات عقود الهندسة والمشتريات والبناء

– 30 عاماً مدة اتفاقية شراء الهيدروجين الأخضر الحصرية مع شركة “إير برودكتس”

في سياق آخر، أعلنت شركة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 410 وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المطلوبة

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الإدارة المكتبية.

– الإدارة العامة.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– إدارة المشتريات.

– إدارة المشاريع.

– إدارة الأعمال الدولية.

– الخدمات اللوجستية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– الإحصاء.

– الرياضيات.

– التسويق.

– التسويق الرقمي.

– الاتصال والإعلام.

– العلاقات العامة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الاقتصاد.

– المالية.

– المحاسبة.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة المعمارية.

– تحليل البيانات.

– وغيرها من التخصصات.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

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2- أو من خلال حساب الشركة الرسمي في منصة (Linkedin):

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