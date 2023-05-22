خبر سعيد من قطار الحرمين حول قيمة التذاكر

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أعلن قطار الحرمين السريع عن خفض في قيمة التذاكر يصل إلى 50 في المائة.

وقال في حسابه عبر موقع “تويتر”، إن الخصم يصل إلى ٥٠٪ في المائة لإحدى وجهات قطار الحرمين السريع، موضحًا أن العرض سارٍ من تاريخ ٢٢ – ٢٤ مايو على الرحلات حتى تاريخ ١٨ يونيو.

يشار إلى أن الحجز وإصدار التذاكر متاح لجميع العملاء الراغبين بالسفر، من خلال الموقع الرسمي :http://sar.hhr.sa، أو عبر التطبيق📲: http://onelink.to/k5e2zw.

قطار الحرمين السريع

ويربط قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقطع المسافة في 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم.

وتبلغ الطاقة اباستيعابية للقطار 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي، ويُعد أسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة.

وقد افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني في 25 سبتمبر 2018، بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

احجز تذكرتك الآن و احصل على خصم ٥٠٪؜ لإحدى وجهات #قطار_الحرمين_السريع

عبر الموقع الرسمي :https://t.co/YfMEQjaKJn

أو عبر التطبيق📲: https://t.co/RP6KAHvBqv العرض سارٍ من تاريخ ٢٢ – ٢٤ مايو على الرحلات حتى تاريخ ١٨ يونيو. pic.twitter.com/d2FNrTzbpp — خدمة العملاء لقطار الحرمين (@haramainrailway) May 22, 2023

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