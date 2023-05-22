حتى الآن.. تبرعاتِ الحملةِ الشعبية لإغاثةِ السودان تتجاوز 21 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني21 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الآن، وفقًا لأحدث رصد قامت به صحيفة “تواصل” 21 مليونًا ريالاً، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 117 ألفًا و479 شخصًا.

تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

اقرأ أيضًا:

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي لمساعدة الشعب السوداني

حيث توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية. وشحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمحيط القصر الجمهوري

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي: مصرف الراجحي “SA7080000500608019999908”.

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي

في الوقت نفسه، وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية الثامنة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين

ويأتي ذلك ضمن جسر المملكة الجوي الإغاثي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد،

وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد: نأمل التوصل لاتفاق لوقف فعّال لإطلاق النار بالسودان (فيديو)

وقبل أيام، وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السابعة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.