عبر” أبشر”.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن البدء باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال فترة موسم حج 1444هـ.

إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لهذه الفئات

وأوضح على حساباه في “تويتر”، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للفئات التالية:

1 – للمقيمين من العمالة المنزلية.

2 – أفراد الأسرة غير السعوديين.

3 – العاملين المقيمين في المنشآت التي يقع مقرّها في مكة المكرمة.

4 – حاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع المنشآت المسجلين في نظام أجير.

وأضافت أن تلك الخدمة تأتي تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير المواطنين.

وذلك عبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة

وأوضحت الجوازات خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت عبر بوابة مقيم وفقاً لما يلي:

1 – الدخول إلى بوابة مقيم الإلكترونية.

2 – اختيار طلبات التصاريح، ثم إضافة التصاريح.

3 – إضافة البيانات المطلوبة.

4 – اختيار الشخص المراد التصريح له.

5 – إضافة المرفقات المطلوبة، ثمَّ تقديم الطلب.

6 – تقوم الجهات المعنية بمراجعة الطلب وإشعار المُستخدم عبر البريد الإلكتروني.

تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة لأفراد الأسرة

كما يُمكن تقديم طلب تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة لأفراد الأسرة غير السعوديين عبر منصة أبشر – شرط أن يكون المستفيد داخل المملكة ويحمل إقامة سارية من خلال الخطوات التالية:

1 – الدخول إلى منصة أبشر أفراد.

2 – اختيار الخدمات الإلكترونية، ثمَّ خدمات أفراد الأسرة.

3 – إنشاء طلب التصريح.

4 – تقوم الجهات المعنية بمراجعة الطلب وإشعار مُقدِّم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر.

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