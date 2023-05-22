الكافيين قبل أداء التمارين الرياضية.. “الغذاء والدواء” تكشف الفوائد

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قالت هيئة الغذاء والدواء، إن الكافيين يساهم في تحسين التحمل والتركيز قبل أداء التمارين الرياضية، مع مراعاة عدم تجاوز الجرعات اليومية المحددة الموصى بها.

وأضافت في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن الكافيين يساعد في تحسين التحمل ويزيد من اليقظة العقلية.

الجرعة الموصى بها:

100 – 200 للجرعة (400 ملجرام كحد أقصى)

يستهلك قبل أداء التمارين

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المصادر الطبيعية:

القهوة والشاهي والشوكولاتة

لا ينصح باستخدام المنتج الذي يحتوي على كافيين لـ:

-للأطفال والحوامل والمرضعات.

-الأفراد الذين يعانون من حساسية الكافيين.

-الرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.

-الذين يعانون من مشاكل في القلب.

ويجب مراعاة احتياجات حسب نوع التمرين لكل شخص وفقًا لتوصية أخصائي التغذية أو الطبيب المختص

-الجرعات الموصى بها هي قيم متغيرة يناءً على تحديثات التشريعات الدولية .

-يجب ألا تتجاوز كمية الكافيين سواءً من المصادر الطبيعية أو المكملات الحد اليومي الموصى به.

-يفضل تناول المصادر الطبيعية من المكمل الغذائي لتغطية الاحتياج اليومي منها.

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