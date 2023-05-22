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“الدفاع المدني” يُحذر من خوض مجاري السيول وأماكن تجمع المياه

“الدفاع المدني” يُحذر من خوض مجاري السيول وأماكن تجمع المياه

“الدفاع المدني” يُحذر من خوض مجاري السيول وأماكن تجمع المياه
٠١:٤٩:٠٦ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من خطورة الاقتراب من مجاري السيول وأماكن تجمع المياه.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل.

على الجميع ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام

 وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار وسيول وبرد ورياح مغبرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، توقع المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأكد المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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