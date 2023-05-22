طريقك نحو لقب “المليونير”.. 35 شخصا اتبعوا “7 نصائح ذهبية” ونجحوا

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وضع الكثيرون خططا تساعدهم في رحلتهم نحو الثراء، منهم من حالفه الحظ وأكثرهم أصيبوا بخيبة أمل وعادوا إلى الوراء.

وهؤلاء الذين أصيبوا بالإحباط لم يتبعوا السبل والطرق الصحيحة للوصول إلى غايتهم بل استسهلوا الأمر ومنهم من خسر كل ما يملك.

في القائمة السنوية الحديثة لأثرياء العالم الصادرة عن صحيفة “صنداي تايمز” يوجد 35 شابا كونوا ثروات كبيرة وهائلة لكنهم عرفوا “من أين يؤكل الكتف”.

اتجه أكثر هؤلاء الأشخاص إلى المجالات التي تجني أرباح كبيرة في وقت قصير وابتعدوا عن تلك التي تحتاج إلى جهد كبير وعائد ضئيل.

وعلى رأس هؤلاء الأشخاص دوق وستمنستر هيوي غروفنر. البالغ من العمر 32 سنة والذي يمتلك ثروة عقارية هائلة في اثنين من أغلى. أحياء العاصمة البريطانية لندن هما ماي فير وبلغرافيا

7 نصائح ذهبية

من النصائح الهامة التي يجب عليك معرفتها جيدا في هذا الأمر:

1- الاتجاه إلى الاستثمار في مجال العقارات طالما كنت تملك ثروة متواضعة.

2- إذا كنت قادرا، اذهب إلى لندن، فالثراء هناك أسهل مما يمكن، القائمة التي ضمت 35 مليونيرا حديثا من بينهم 4 فقط ولدوا خارج بريطانيا.

3- هؤلاء الأشخاص اختاروا مجالات يحبها أكثر الناس وعلى رأسها التكنولوجيا والهوايات المختلفة بأنواعها.

4- حتى إذا لم تولد مليونيرا، فيمكنك ذلك، العديد من الأشخاص في القائمة كانوا عصاميين ولم يرثوا أي أموال عن أقاربهم.

5- بعضهم استثمر أمواله في علامات رياضية شهيرة وفي ماركات معروفة للملابس واعتمدوا على التجارة في بداية حياتهم.

6- لا تخف من الفشل، لأن الخوف هو بداية الفشل نفسه، بل غامر بدخول مجال الأعمال مهما كلفك الأمر.

7- إذا كانت من محبي البرامج والألعاب فلا تكتف بممارستها ولكن فكر في طريقة برمجتها بنفسك وستجني أموال طائلة.

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