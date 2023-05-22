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عقوبات مغلظة.. حملات أمنية لإحباط ترويج كميات من المخدرات في عدة مناطق

عقوبات مغلظة.. حملات أمنية لإحباط ترويج كميات من المخدرات في عدة مناطق

عقوبات مغلظة.. حملات أمنية لإحباط ترويج كميات من المخدرات في عدة مناطق
٠١:٢٤:٤٥ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ضبطت 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 30.408 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

وأوضحت أنها ضبطت بحوزتهم سلاحًا ناريًا وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر،

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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مخالفة الصيد في أماكن محظورة

فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية.

وكان  بحوزتهم سلاح شوزن، و(9) ذخائر، و(19) طيرًا مصادًا، وجهاز لاسلكي، وجهاز قارم، ومنظار (دربيل)، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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جازان تحبط تهريب نبات القات المخدر

في الوقت نفسه، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر.

وخبأ المواطن القات المخدر في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني  وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن البيئي الحشيش جازان دوريات الأفواج الأمنية مادة الإمفيتامين مكافحة المخدرات نبات القات

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