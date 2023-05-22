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بالحديثة.. الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة
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بالحديثة.. الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة

بالحديثة.. الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة

بالحديثة.. الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة
١٢:٤٨:١٣ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إحباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون و 77 كجم من الحشيش عبر منفذي الوديعة والحديثة والقبض على مستقبليها وعددهم 6 أشخاص.

وأوضحت أن المحاولة الأولى كانت لكمية مخبأة في خزان مستحدث في أرضية مركبة من نوع “خصوصي” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الوديعة.

وأكدت هيئة الجمارك أن المحاولة الثانية كانت مخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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293 ألف حبة كبتاجون أخبار السعودية الحشيش المخدرات مكافحة المخدرات منفذ الحديثة هيئة الجمارك

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