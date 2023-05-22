بتوقيت المملكة.. أهم الخطوات القادمة لرائدي الفضاء السعوديَيْن

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كشفت الهيئة السعودية للفضاء عن أهم الخطوات القادمة لرئدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، اللذين غادرا إلى الفضاء في مهمة علمية لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

ومن المقرر بحسب ما أعلنت الهيئة في حسابها عبر موقع “تويتر”، اكتمال مناورة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية: الساعة (4:24 م) بتوقيت المملكة.

وسيلي ذلك فتح باب الكبسولة تحضيرًا لنزول الرواد: الساعة (6:13 م)، على أن تقم احتفالية استقبال الرواد في محطة الفضاء الدولية: الساعة (6:45 م).

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أول رسالة لرائدي الفضاء

وقال القرني في أول تصريح له بعد انطلاقه إلى الفضاء: “الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها..

استمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن”.

وقالت ريانة برناوي: “السلام عليكم من الفضاء، كل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه، ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ووصلنا عنان السماء”.

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من هما برناوي والقرني؟

ريانة برناوي باحثة في مجال الخلايا الجذعية.

درست علم الهندسة الوراثية والأنسجة.

وتخرجت في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا.

في حين درس علي القرني علوم الطيران في كلية الملك فيصل الجوية.

ويعمل مقاتلاً برتبة نقيب طيار على طائرات إف – 15 في سلاح الجو الملكي السعودي.

ومن المقرر أن تكون كبسولة دراجون كرو، التي تتمتع بالتحكم الذاتي بالكامل التحمت بالمحطة الفضائية في وقت مبكر من يوم الاثنين..

مع انضمام ركابها إلى 7 رواد فضاء على متن المختبر المداري بالفعل.