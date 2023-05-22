الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تتسبب في فشل مشروعك التجاري.. 5 أعراض خطيرة لتناول المخدرات
“مدني بارق” ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير
فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من الغرق في حمام السباحة
بالحديثة.. الجمارك تُحبط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاجون مخبأة بهذه الطريقة
3000 ريال شهريًا.. هدف يزف بشرى سارة ويطرح 2200 فرصة تدريبية
أخبار السعودية.. تحذير للشركات المتأخرة في صرف الرواتب وموعد دفعة حساب المواطن وأول رسالة لرائدي الفضاء السعوديَيْن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تتسبب في فشل مشروعك التجاري.. 5 أعراض خطيرة لتناول المخدرات

تتسبب في فشل مشروعك التجاري.. 5 أعراض خطيرة لتناول المخدرات

تتسبب في فشل مشروعك التجاري.. 5 أعراض خطيرة لتناول المخدرات
٠١:٠٢:١٣ م، الإثنين، ٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عادة ما يُصاب الشخص المدمن بالكثير من الأعراض التي تبدو في ظاهرها أنها سهلة العلاج، لكنها قد تكون سببًا في مشاكل وأزمات أكبر.

في السياق السابق ذكره، نشرت وزارة التجارة “إنفوجراف” يحوي عددًا من النقاط بل الأزمات إذا صحت تسميتها، وهذه تكون سببًا في فشل أي مشروع تجاري.

اقرأ أيضًا:

أخطر أنواع المخدرات.. لماذا لا يمكن أن يأخد متعاطي الشبو قرارًا بعلاج نفسه من الإدمان؟

5 أعراض 

وقالت الوزارة إن تناول المخدرات يؤدي إلى ما يلي:

1- الشكوك.

2- الحيرة.

3- الاضطراب.

4- الفراغ.

5- الوحشة.

وأوضحت أن الأعراض السابقة تكون سببًا في تشكيل وتكوين الأزمات التي تنعكس سلبًا على أي فكرة أو مشروع تجاري.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الإقلاع عن المخدرات باعتبارها المسؤول الأول عن فشل المشروعات الربحية والتجارية الضخمة.

اقرأ أيضًا:

معك على الخط.. استشارات “إشراقة” الهاتفية تأخذ بيدك من الإدمان إلى التعافي

مواجهة المخدرات

في سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية الحرب على المخدرات، وتتصاعد التحذيرات خصوصًا من خطر مخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”.

والشبو هو مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي، يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا، ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وتتسبب بزيادة مفاجئة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

ووصف دخيل سليمان المحمدي في صحيفة “مكة”، الشبو بأنه “يعتبر الأخطر والأعنف أثرًا من جميع أنواع المخدرات؛ لاحتوائه على مواد كيميائية حارقة وشديدة السمية ورخيصة الثمن، مما ساعد في انتشارها بشكل سريع”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أعراض الإدمان الإدمان التجارة السعودية المملكة مشروع تجاري

مواد ذات صلة

المزيد
بيان عاجل.. الكويت ترفض رفضًا قاطعًا التدخل في شؤونها الداخلية

بيان عاجل.. الكويت ترفض رفضًا قاطعًا التدخل في شؤونها الداخلية

٠٣:٠٣ م، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
(صورة) رضيع فلسطيني يودع والده الشهيد.. الأكثر تأثيراً

(صورة) رضيع فلسطيني يودع والده الشهيد.. الأكثر تأثيراً

٠٩:٣٠ ص، الأربعاء، ٠٦ أغسطس ٢٠١٤
العمل تشرك 4 جهات حكومية لوضع ضوابط لأنشطة “التزيين النسائي”

العمل تشرك 4 جهات حكومية لوضع ضوابط لأنشطة “التزيين النسائي”

٠٨:٤٥ ص، الأربعاء، ٠٤ فبراير ٢٠١٥
“الشورى” يطالب وزارة الطاقة بمراجعة أسباب التفاوت الكبيرة في نسب الإنجاز للمبادرات المعتمدة

“الشورى” يطالب وزارة الطاقة بمراجعة أسباب التفاوت الكبيرة في نسب الإنجاز للمبادرات المعتمدة

٠٤:٠٠ م، الأربعاء، ٢٠ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *