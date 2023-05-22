تتسبب في فشل مشروعك التجاري.. 5 أعراض خطيرة لتناول المخدرات

تواصل – فريق التحرير:

عادة ما يُصاب الشخص المدمن بالكثير من الأعراض التي تبدو في ظاهرها أنها سهلة العلاج، لكنها قد تكون سببًا في مشاكل وأزمات أكبر.

في السياق السابق ذكره، نشرت وزارة التجارة “إنفوجراف” يحوي عددًا من النقاط بل الأزمات إذا صحت تسميتها، وهذه تكون سببًا في فشل أي مشروع تجاري.

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5 أعراض

وقالت الوزارة إن تناول المخدرات يؤدي إلى ما يلي:

1- الشكوك.

2- الحيرة.

3- الاضطراب.

4- الفراغ.

5- الوحشة.

وأوضحت أن الأعراض السابقة تكون سببًا في تشكيل وتكوين الأزمات التي تنعكس سلبًا على أي فكرة أو مشروع تجاري.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الإقلاع عن المخدرات باعتبارها المسؤول الأول عن فشل المشروعات الربحية والتجارية الضخمة.

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مواجهة المخدرات

في سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية الحرب على المخدرات، وتتصاعد التحذيرات خصوصًا من خطر مخدر الميثامفيتامين – المعروف باسم “الشبو”.

والشبو هو مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي، يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا، ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وتتسبب بزيادة مفاجئة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام.

ووصف دخيل سليمان المحمدي في صحيفة “مكة”، الشبو بأنه “يعتبر الأخطر والأعنف أثرًا من جميع أنواع المخدرات؛ لاحتوائه على مواد كيميائية حارقة وشديدة السمية ورخيصة الثمن، مما ساعد في انتشارها بشكل سريع”.