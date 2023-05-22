3000 ريال شهريًا.. هدف يزف بشرى سارة ويطرح 2200 فرصة تدريبية

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن أكثر من 2200 فرصة تدريبية للجنسين بعدة مناطق بالمملكة.

ويأتي ذلك من خلال التسجيل في برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات.

وأضاف أن التدريب يستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مناطق التدريب

“منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة،

ومنطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير”.

مجالات التدريب

1- صحية.

2- هندسية.

3- تقنية.

4- إدارية.

5- فنية وأخرى.

جهات التدريب

– وزارة الطاقة.

– ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– وزارة الخارجية.

– ووزارة النقل.

– وزارة التجارة والاستثمار.

– وزارة الاقتصاد والتخطيط.

– الهيئة العامة لعقارات الدولة.

– هيئة حقوق الانسان.

– وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

– الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

– الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

– هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

– الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

– والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

– الهيئة العامة للغذاء والدواء.

– والهيئة العامة للمساحة.

– الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

– أمانة منطقة عسير.

– وأمانة منطقة الرياض.

– أمانة المنطقة الشرقية.

– وأمانة الطائف.

– أمانة حفر الباطن.

.. وأخرى.

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم مواطنًا.

2- يجب أن يكون الحساب البنكي صالح ومؤكد.

3- أن لا يكون المتقدم مستبعد مسبقا من البرنامج .

4- ألا يكون على رأس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص

5- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية.

6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم (الفني أو الصحي أو الإداري) أو درجة البكالوريوس أو أعلى

7- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية

أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

8- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا وأستنفذ الفرص التدريبية المتاحة بما مجموعه (6) أشهر تدريبية.

مدة البرنامج

– تعتمد مدة البرنامج على تقدير المنشأة، بحيث لا تقل مدة البرنامج عن 3 أشهر ولا تتجاوز 6 أشهر.

المكافآت الشهرية والمزايا

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2000 ريال) شهريًا.

2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3000 ريال) شهريًا.

3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4- دورات تدريبية إلكترونية.

5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي “ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة”: ( اضغط هنا ).